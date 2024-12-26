Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 23:04

Samsun'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI



Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.I. hakkında, başka bir sosyal medya platformundaki aynı paylaşımı nedeniyle yeniden gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli, gözaltına alındı.



TUTUKLANDI



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Başkan Erdoğan'a hakaret eden A.I. bugün tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın paylaşımına cevap veren bir hadsiz alçak hakaretlerde bulundu.