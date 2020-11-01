Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İzmir depremi sonrası önemli açıklamalar

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremin ardından afet bölgesinde incelemeler ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir'deki depremin ardından afet bölgesine giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar açıklamalarda bulundu. Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini açıklarken, tespit edilen 26 ağır hasarlı binanın da bir an önce yıkılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. 896 kişi yaralandı. 26 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Bine yakın hasar tespit uzmanı sahada görev yapıyor. 2 bin 76 arama kurtarma personeli sahada görev yapıyor.

Bölgede toplamda 831 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede 26 ağır hasarlı acil yıkılması gereken bina bulunduğunu açıkladı.

Bornova'da 4 ağır hasarlı bina, 1 orta hasarlı bina, Bayraklı'da 6 yıkık bina, 7 acil yıkılacak bina ve 9 bina ağır hasarlı 3 bina da orta hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir yıkık ağır hasarlı binamız yoktur.

3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu. Tüm kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın yanında.

Depremle uğraşırken virüs tedbirleri ihmal edilmemeli.

Bir kez daha gördük ki öldüren deprem değil, binalar.