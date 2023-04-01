RAMAZAN İMSAKİYE
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Cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi başladı

Cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi başladı
01.04.2023 12:36

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Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Seçimi için propaganda dönemi başladı.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Seçimi propaganda dönemi de başladı. Seçim propaganda süreci 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri ise yarın belirlenecek. YSK'da kura çekimi yapılacak ve adayların yerleri ilan edilecek.

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