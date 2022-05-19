Haberler Haber Videoları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''19 Mayıs'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''19 Mayıs'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''19 Mayıs'' mesajı
19.05.2022 10:14

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:08
Zehir tacirlerine şafak...
Haber 01:12
Mucizevi kurtuluş! Ölüm 4...
Haber 00:59
Plan yapacaklar dikkat!...
Haber 05:19
Mala vurduktan sonra orada...
Haber 04:16
Boğazı düğümlendi gözyaşlarını...
Haber 11:00
İşte yalanlara karşı gerçekler
Haber 02:26
Başkan Erdoğan'dan AK Parti...
Haber 09:38
Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT'...
Haber 02:33
'Yatakta iyi değilsin'...
Haber 01:27
11'incisi geldi! 265 turist...
Haber 00:21
Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal
Haber 19:47
Bakan Kurum'dan flaş...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "İçimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, "İçimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyaya ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir.

19 Mayıs 1919'da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz."

SON DAKİKA