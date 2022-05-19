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Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu
19.05.2022 10:40

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu.

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BAŞKAN ERDOĞAN GEÇLERLE BULUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu.

"GÜZEL BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"
Erdoğan sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik" mesajını paylaştı.



Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, buluşmanın tamamının bugün saat 21'de sosyal medya hesaplarından ve televizyon ortak yayınlarından takip edilebileceğini de ifade etti.

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