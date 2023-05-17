Cumhur ittifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? BBP lideri Mustafa Destici'den A Haber’de önemli açıklamalar

14 Mayıs seçimlerini Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde tamamladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı.

Peki İkinci turun kampanyası nasıl olacak? Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de soruları cevapladı.

Mustafa Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Öncelikle şehitlerimiz var Şırnak'ta şehit olan kahramanlarımıza yiğitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

7'li masanın cumhurbaşkanı adayıyla birlikte yürüyen ve ona açıktan destekleyen Kandil-PKK seçime kadar sözde kendince bir ateşkes ilan etmişti.

PKK'NIN KİMİNLE BERABER OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKİYOR

Seçim sonuçları istediği gibi çıkmayınca askerlerimizi şehit ettiler. Bu da bir kere daha milletimizin gözleri önünde yaşandı. PKK'nın kiminle beraber olduğunu unutmamak gerekiyor. Seçimin kritik olduğunu hep söyledik. PKK'nın kiminle beraber olduğunu unutmamak gerekiyor.

Dünyanın bu seçime göz diktiğini Türkiye düşmanlarının Türkiye'deki bu seçimin kendilerince sonuçlanması için de bilfiil müdahil olduklarını haberler yaptıklarını açıklama yaptıklarını gördük. Ama milletimiz bunlara itibar etmedi. Neticede milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'mız Meclis'teki çoğunluğunu korudu. Ben bunun için Cumhur İttifakı partilerimizi tebrik ediyorum. BBP olarak biz kendi adımızla seçimlere katıldık en son 2015 Kasım'daki genel seçimlere kendi amblemimizle katılmıştır o seçimlere göre oyumuzu yüzde 100 artırdık. 252 bin oydan 530 bin oya taşıdık ama tabii bu bizim beklentilerimizin altında biz minimum yüzde 3'ü geçmeyi ve Meclis'te de belli sayıda bir milletvekili ile temsil edilmeyi bekliyorduk. Gayretlerimiz de bunun içindi.

Sahada mücadele eden arkadaşlarımıza milletvekili adaylarımıza teşkilat mensuplarımıza gönüllülerimize bize oy veren vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz bunlara biraz sonra saat 14'te partide genel başkanlık divan toplantımız var orada oturup bir değerlendirme yapacağız. Öncelikli hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu. Çok az bir oyla ikinci tura kaldı. Dolayısıyla gönül isterdi ki bu da ilk turda bitseydi ama olmadı.

Arada 5 puan gibi bir fark var. Bütün hedefimiz gayemiz çalışmalarımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için olacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda seçimi daha farklı bir şekilde kazanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz de sahada olacağız elimizden gelen tüm gayreti şahsım ve arkadaşlarımla partimizle ocağımızla her türlü ortaya koyacağız. Ben ikinci turun da şimdiden milletimizin hayrına olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

CHARLIE HEBDO'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

Türkiye ve İslam düşmanlığı devam ediyor. Batı durmuyor. Charlie Hebdo daha önce Peygamber Efendimize (s.a.v) hakaret eden bu tür yayınlar yapan karikatürler yayınlayan dergi bugün de Cumhurbaşkanımızla ilgili aynı şeyleri yapıyor. Türkiye düşmanlığı İslam düşmanlığı Türk milleti düşmanlığı devam ediyor. Biz bunların hiçbirisine fırsat vermeyeceğiz. İnşallah milletimiz de fırsat vermeyecek ve 28 Mayıs'ta inşallah ikinci turda Cumhur İttifakı'mızın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden başarıyla çıkacaktır. Biz de bunun için gereken her türlü çalışmayı ve özveriyi göstereceğiz.

CHP'Lİ TEKİRDAĞ BELEDİYESİ'NİN DEPREMZEDELERE YARDIMI KESMESİ

Demek ki muhalefet oy için yardım yapmış. Depremzedeye yardımı oy için yaptıkları ortaya çıktı.

BATI NEDEN ERDOĞAN'I HEDEF ALIYOR?

Türkiye'nin her alanda kalkınması Batı'yı rahatsız etti. Karabağ'ın işgalden kurtarılması bile tek başına sebep. Batı Türkiye terörden arınmasın istiyor. Terörle mücadeleye 40 yılda 1 trilyon dolar harcandı.