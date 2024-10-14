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ÇUKUROVA'DA FECİ CİNAYET: Önce sevgilisinin kafasına sıktı ardından intihar etti! | Adana son dakika haberleri!
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ÇUKUROVA'DA FECİ CİNAYET: Önce sevgilisinin kafasına sıktı ardından intihar etti! | Adana son dakika haberleri!

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 17:08 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 17:08

Adana’nın Çukurova ilçesinde Emre Naynal (37), kiraladığı lüks otomobilde, sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşegül Sefer’i (40) başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay, Adnan Menderes Bulvarı'nda göl kenarında gerçekleşirken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda kullanılan tabanca kriminal inceleme için alınırken, cesetler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bir kişi lüks otomobilin içerisinde sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi öldürüp ardından intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Emre Naynal(37) kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşegül Sefer(40) ile göl kıyısına geldi. Bir süre sonra Naynal, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Ayşegül Sefer'i başından vurdu. Ardından Naynal, aynı tabanca ile kendisini başından vurdu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Naynal ve Ayşegül Sefer'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından cesetler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca Emre Naynal'ın cesedinin üzerinden alınarak incelenmek üzere kriminale götürüldü.

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