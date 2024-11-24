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Çorum’da zincirleme trafik kazası: 10 araç birbirine girdi
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Çorum’da zincirleme trafik kazası: 10 araç birbirine girdi

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 18:22

Çorum’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 10 araç birbirine çarptı. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu kaza, Çorum-Samsun kara yolunun 35’inci kilometresinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini artıran kar yağışı ve tipi, yolun kayganlaşmasına neden oldu. Bu durum zincirleme kazaya yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırılması için çalışmalar devam ederken, ekiplerin bölgede güvenliği sağlama ve trafiği yeniden açma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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