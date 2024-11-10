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Çorum'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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Çorum'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 22:50 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 22:50

Çorum'da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Üçdutlar Caddesi'nde meydana geldi . Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. ve M.K. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö üzerinde bulunan silahla M.K'ya ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden M.K. ağır yaralandı. Olayın ardından M.K.'nin yakınları İ.Ö.'yü darp etmeye başladı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan M.K, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, zanlı İ.Ö ise kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın duyulmasının ardından M.K.'nin yakınları hastaneye akın ederken polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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