Çorum’da belediye otobüsü kamyona çarptı: 22 öğrenci yaralandı
Çorum’da kitap fuarına giden öğrencileri taşıyan belediye otobüsü, aynı belediyeye ait kamyona çarptı. Kazada 22 öğrenci yaralandı, hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerini kitap fuarı etkinliğine götüren belediye otobüsü, iddiaya göre aynı belediyeye ait kamyona yandan çarptı.
22 öğrenci yaralandı, durumları iyi
Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 22 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı