PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024, 17:52 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 17:52

Çorum Osmancık'ta akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü

Çorum’un Osmancık ilçesinde, akrabalar arasındaki silahlı arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Öbektaş köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müslüm Ç. ve Sadık Ç. ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabaları Sadık Ç. ve Hüseyin Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Sadık Ç. üzerinde bulunan silahla ateş ederek amcası Hüseyin Ç. ve kuzeni Sadık Ç.'yi vurdu. Sadık Ç. ve Müslüm Ç. daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Ç. (39) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sadık Ç. ise Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Sadık Ç. ve Müslüm Ç. jandarma ekiplerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
İZMİR kaza haberi: Hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı: 3 ölü
20.07.2024Cumartesi
İzmir'de elektrik akımı faciası:3 şüpheli daha yakalandı!
20.07.2024Cumartesi
THY açıkladı: "Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür"
20.07.2024Cumartesi
Giresun'u sel vurdu: 2 katlı ev yan yattı! A Haber afetin yaşandığı o evde!
20.07.2024Cumartesi
KKTC'de geçit töreni! TCG Anadolu savaş gemisi üzerinde bulunan Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA ile törene hazır!
20.07.2024Cumartesi
Bunlar da Var
MSB Şehit Haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması! Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu! 00:40
Pençe Kilit'ten acı haber! Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu!
20.07.2024Cumartesi
Karabük merkezli 3 ilde Kuyu-10 operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı 00:46
Örgüt çökertildi elebaşları yakalandı
20.07.2024Cumartesi
Moody’s Türkiye Kredi Notu 2024: Moody’s kredi notu 2 kademe birden artırdı! | Moody’s b1 rating ne demek? 07:09
Türkiye'nin kredi notu yükseldi
20.07.2024Cumartesi
Yozgat kaza haberi! Yozgat-Kayseri karayolunda trafik kazası: 4 ölü! 01:24
Yozgat'ta katliam gibi kaza: 4 ölü!
20.07.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA