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ÇORUM KAZA HABERİ: Kamyonet TIR'a çarptı: 3 ölü!
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ÇORUM KAZA HABERİ: Kamyonet TIR'a çarptı: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 10:25 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 10:25

ÇORUM KAZA HABERİ... Çorum-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada, mobilya yüklü kamyonet park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ercan Yıldız ile yanındaki Tugay Çelik ve Turgay Ceğil olay yerinde hayatını kaybetti.

Çorum-Samsun kara yolunda, sabah saatlerinde meydana gelen kaza, herkesi yasa boğdu. Şeker Fabrikası Organize Sanayi Kavşağı'nda yaşanan olayda, Bursa'nın İnegöl ilçesinden yola çıkan mobilya yüklü kamyonet, park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ercan Yıldız ile yanındaki Tugay Çelik ve Turgay Ceğil hayatını kaybetti.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Kaza, sabah 06.30 sıralarında gerçekleşti. Yol üzerindeki diğer sürücülerin durumu fark etmesi üzerine, hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, ilk olarak araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Ercan Yıldız ile araçta bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler Otopsi İçin Hastaneye Kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan bu elim kazanın ardından, Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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