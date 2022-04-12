RAMAZAN İMSAKİYE
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Çorum İskilip'te silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Çorum İskilip'te silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
12.04.2022 14:23

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Son dakika haberi... Çorum'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Çorum'un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre göre, aralarında arazi sınırları sebebiyle anlaşmazlık bulunan Y.K., Ş.K. ve A.F. ve E.F ile A.F. isimli şahıslar Kızıklı mevkiinde bulunan fındık bahçesinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek ailelerin karıştığı ve ateşli silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında açılan ateş sonucu Yusuf Kaçmaz ve Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken Ş.K., S.K., Z.K., A.E.F., A.F. yaralandı. Olayın duyulmasına üzerine köye çok sayıda ekip sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip ve Çorum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından E.F. ve M.F. gözaltına alınırken ayrıca olayda kullanılan 1 adet av tüfeği, 5 adet kartuş ele geçirildi.

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