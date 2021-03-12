Çorum Alaca'da bir kişi oğluyla kavga ettikleri için 8. sınıf öğrencisi 2 çocuğu öldürdü | SON DAKİKA

Son dakika haberi: Çorum'un Alaca ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İmat köyünde yaşayan Servet B. oğluyla kavga ettiğini öğrendiği 8. sınıf öğrencisi olan Tunç T. ve Kaan T.'nin bulunduğu servise ateş açtı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti.

Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.

İddiaya göre, İmat köyünde Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç T. ve Kaan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı muhabiri Kemal Ceylan, olayın detaylarını CNN Türk ekranlarında anlattı.

İşte Kemal Ceylan'ın açıklamaları:

6-7 el ateş ettiğini söylüyor görgü tanıkları... Çocuklar ambulansla hastaneye götürülüyor ama kurtarılamıyorlar. Saldırıyı gerçekleştiren eski muhtar da gözaltına şu an...

Eski bir husumet görülmüyor. Görgü tanıkları olayın 13 yaşındaki 3 çocuğun kavgası nedeniyle yaşandığı söyleniyor.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE Mİ?

Bununla ilgili bir bilgimiz yok, köye giriş-çıkışlara izin verilmiyor. Jandarma köyde önlem almış durumda. Çocukların aileleriyle henüz görüşemedik, aileler hastanede.

Saldırıyı gerçekleştiren eski muhtarın 54 yaşında olduğunu öğrendik.