Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 22:23 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025 22:23

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde biri askeri üç aracın karıştığı kazada 3'ü askeri personel 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Önerler Mahallesi, Çanakkale Şehitler Bulvar ile Ziya Gökalp Bulvarı kavşağında meydana geldi. Kavşakta askeri araç ile iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü askeri personel 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.