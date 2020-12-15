Çocuklar koronavirüs aşısı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer canlı yayında açıkladı

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi tüm hızıyla sürerken aşı konusunda da son dakika haberleri peş peşe geliyor. Milyonlarca vatandaş aşı olacağı günü beklerken, "Koronavirüs aşısı geldi mi? Ücretsiz aşı kimlere yapılacak? Aşıda kimler kapsam dışı? Koronavirüs aşısı nerede yapılacak? Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı?" gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

"Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in açıklamaları şöyle:



KOVİD-19 MESLEK HASTALIĞI MI OLUYOR?

Hepimiz uzun zamandır salgınla mücadele ediyoruz. Ocak ayının başından beri Çin'de ilk vakaların bildirilmesiyle birlikte ülkemizde de hazırlıklar başladı. Mart ayında da ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte sağlık çalışanları ön safhalarda yer aldı, herkes el birliğiyle çalıştı. Vaka sayıları her geçen gün arttı, sağlık çalışanları yoruldu, maalesef bir kısım meslektaşımız hastalandı. Tabii her anlamda doktorlar dışında hemşireler, teknisyenler tüm sağlık çalışanları etkilendi. Ön safhalarda hiç izin bile kullanmayan arkadaşlarımız var. Hala mücadele ediyorlar. Tabi böyle bir haberin olması onların bu mücadelesinde oldukça sevindirici bir gelişme.





YOĞUN BAKIMLARDAKİ DURUM

Kendimden bahsedeyim. Kendim bu ay örneğin hem kovid servisinin hem normal çocuk enfeksiyon servisinin hem de yoğun bakımın konsültanlığını yaptım. Sabah işe erkenden geliyorsunuz. Diyelim 10 yataklı bir kapasiteniz var. 5 yatak dolu ise personeliniz de daha rahat çalışıyor. O hastalara her zaman en iyi bakım veriliyor. Ama 10 hasta olduğu zaman personelin de iş yükü artıyor. Hele ki hastalar ağır hastalarsa, özel bakım gerekiyorsa, bir kişinin halledemeyeceği sorunlar varsa iş yükü de artıyor. Doğal olarak yoğun bakım içerisinde kalma süreniz de artıyor. Çünkü personel sayınız belli. Sağlık sistemimiz, altyapımız, hocalarımız çok iyi ama yığılmalar ve vaka sayıları önemli. Ağır hasta sayısı azalmıyor.





ÇOCUKLARDA NEDEN AŞI YAPILMAYACAK?

Şöyle düşünün: Bu hastalık ortaya çıktığı zaman bir izlem süreci başladı. Hangi yaş grubunu daha çok etkiliyor, kim daha çok bulaştırıyor. Bu anlamda baktığınız zaman genelde sağlık çalışanlarının birinci derecede virüse maruz kaldığını görmüş olduk. Risk grupları hastalığı ağır geçebiliyor, bazen de kaybedebiliyoruz.





Aslında aşı çalışmaları yıllar alıyor ama pandemi dolayısıyla bu süreler kısaldı. Amaç bir an önce salgını durdurmaktı. DSÖ aşının etkinliği yüzde 50'nin üstünde bile olsa kabul edilebilir dedi. Bir anda milyarlarca doz aşı üretemiyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ki bir anda tüm dünya aşılanamayacak. Aslında 2021'in sonuna doğru belki tüm dünya aşılanacak. Elimizde kısıtlı aşı varken, ilk aşamada riskli gruplara yapılacak."





KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Çinden gelecek aşılar ücretsiz uygulanacak. Sağlık Bakanı Koca, 2,5 ayda 25 milyonu kişinin aşılanmasının hedeflendiğini belirtti. Gelecek aşılar vatandaşlara aşılar 2 doz halinde uygulanacak. Aşı olanlar ise e-Nabız ve HES kodu sistemine kaydedilecek.

Ama aşılama hemen başlamayacak. Bakan Koca, "2 haftalık laboratuvar incelemesinden geçmedikçe biz herhangi bir kullanıma izin vermiyoruz" dedi.





AŞI GELDİ Mİ? AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?

Aşının 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceğini söylediklerini anımsatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Öyle düşünüyoruz bütün izinleri alınmış oldu ve geldikten sonra iki hafta Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun Laboratuvarlarında 2 hafta güvenli testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu sadece için Sinovac için geçerli değil, Pfizer için de geçerli, yarın olabilecek diğer aşılar için de geçerli Türkiye'de uyguladığımız bütün aşılarda bu güvenlik testi dediğimiz 2 haftalık laboratuvar incelemesinden geçmedikçe biz herhangi bir kullanıma izin vermiyoruz. Muhtemelen bu durumda aralık sonu itibarıyla, ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlayarak başlamış olacağız. İlk gelecek parti aralık ve ocak ayı için 20'şer milyon toplam 40 milyondu. Şubat ayı için 10 milyon. 20 milyonun ilk 3 milyonu gelmiş olacak önümüzdeki günlerde..."

Bakan Koca, aşıların zorunlu olup olmayacağı ile ilgili şunları söylemişti:

"Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği, net izah edilirse ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağını inanmıyorum. Birçok kimsenin özellikle yaptıracağını inanıyorum. Çünkü biz inaktif aşının ölü virüs aşısı, bu ölü virüs aşısının yıllar boyu geçmişte bilinen bir yöntem. Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğunu bildiğimiz ve bu anlamda daha güvenli bulduğumuz bir aşı olduğu için vatandaşımıza etkinliği de ortaya konarak Çin Sinovac zannediyorum bir hafta içerisinde Faz 3 sonuçlarını açıklamış olacak. Biz ülkemizde bu aşının vatandaşımız üzerindeki etkinliğini görmek ve gerektiğinde aksiyon almak üzere Faz 3 çalışmasına biliyorsunuz hem Pfizer hem Sinovac aşısına izin vermiştik. Bizim kendi sonuçlarımız da zannediyorum bir hafta, on gün içerisinde açıklanmış olacak ara sonuçları. Bütün bunlar vatandaşımıza olumlu bir şekilde anlatılır, sonuçlar gerçekten olumlu olursa, ben farklı bir yaklaşım içinde olacağını düşünmüyorum. Aşıyı, yapılan kişinin HES koduna işlemiş olacağız, e-Nabız'a işlemiş olacağız. Bazı yerlere giriş-çıkış için şu an düşünmüyoruz. Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek."





AŞI KİMLERE UYGULANMAYACAK?

18 yaş altı gençler, çocuklar ve hamileler ile son 6 ayda koronavirüse yakalananlar ilk etapta aşılanmayacak. Ortalama sayısının 25 milyonu bulması bekleniyor.

ÜCRETSİZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca, "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.'' açıklamasını yaptı.





İkinci aşama: Toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

Üçüncü aşama: 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsıyor.

Dördüncü ve son aşamada: İlk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.





KORONAVİRÜS AŞILARI NEREDE UYGULANACAK?

Koronavirüs aşısı, hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve eczaneler ile evde bakım hizmeti alan yaşlılar için aşıların evlerde de yapılması planlanıyor.





ÖZEL HASTANELERDE YAPILACAK MI?

Gelen haberlere göre bazı özel hastaneler de gelen aşıyı ücretsiz yapmak için talip oldu.