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Çocuğa saldıran köpek kuduz çıktı! Köy karantinaya alındı!
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Çocuğa saldıran köpek kuduz çıktı! Köy karantinaya alındı!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 15:55

Adıyaman'da küçük çocuğa saldıran başıboş köpek kuduz çıkınca köy karantinaya alındı.

Adıyaman Besni'de sokakta yürüyen 6 yaşındaki Ahmet Uçar, köy içerisinde birbirleriyle kavga eden köpeklerin yanından geçerken saldırıya uğradı. Köylüler, ağır yaralanan çocuğu köpeklerden kurtardı. Vücudundan ve yüzünden yaralar alan çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Besni Devlet Hastanesine, ilk tedavisinin ardından ise Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümüne sevk edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, çocuğa saldıran köpeğin kuduz olup olmadığıyla ilgili Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne numune gönderildi. Yapılan testler pozitif çıktı. Köpeğin kuduz olduğu belirlenince, köpekle teması olan diğer köpekler itlaf edildi.
Toklu köyü, 6 ay süreyle karantina altına alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Köyün girişine tabela asıldı.

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