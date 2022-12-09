Haberler Haber Videoları Çocuğa cinsel istismara takipsizlik veren savcı hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HSK'ya inceleme izni

Çocuğa cinsel istismara takipsizlik veren savcı hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HSK'ya inceleme izni

Çocuğa cinsel istismara takipsizlik veren savcı hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HSK'ya inceleme izni
09.12.2022 13:34

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‘6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı’ iddiası Türkiye’nin gündemine oturdu. Gelen son dakika haberine göre, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten ve kovuşturmaya yer olmadığına hükmeden savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı.

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