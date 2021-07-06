Çizgiyi aştılar! Hafter milislerinden Türk bayrağı üzerinden provokasyon!

Daha önce de tatbikatlarında Türk bayrağını düşman bayrağı olarak kullanan, sözde askerlerine bayrağımızı ezdirip video yayınlayan Hafter milisleri, son provokasyonla çizgiyi aştı. Libya Başbakanı Dibeybe, Hafter milislerinin kontrolünde bulunan Tobruk'u ziyaret etti. Hafter milisleri, Dibeybe'nin geçeceği yola Türk bayrağı sererek araçların ve Türk bayrağını çiğnemesi için çabaladı. Biz de her ne kadar bayrağımızın bu hale görünmesini istemesek de olayın duyulması ve gerekenin yapılması için, Hafter milislerinin imza attığı bu skandalı haberleştiriyoruz.