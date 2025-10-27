PODCAST CANLI YAYIN
Cipiyle sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpeğe çarpıp kaçtı: O anlar kamerada!

Cipiyle sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpeğe çarpıp kaçtı: O anlar kamerada!

Bursa’da sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpeğe çarpan cipin sürücüsü kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 22 Ekim saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sokak arasında seyreden bir cip, sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpeğe çarptı. Sürücü, aracıyla birlikte hızla uzaklaşırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cipin köpeğe cipin çarpıp, uzaklaştığı, aracın üstünden geçtiği köpeğin yerde çırpındığı görüldü. Köpeğin sahibinin, hızla uzaklaşan cipin arkasından koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Bunlar da Var

Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle