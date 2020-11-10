Çin'deki iğrenç yemek kültürünün perde arkası görüntülendi. Salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinde bir üniversiteye ait kantinde personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkarken görüntülendi. Sosyal medyadan tepki yağan olayda kantin çalışanın işine son verildi.
Çin'de üniversite kantininde mide bulandıran korkunç olay
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