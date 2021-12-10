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Cinayeti sohbet ederken itiraf etti! Arkadaşını küfürleşme yüzünden öldürdüğü ortaya çıktı

Cinayeti sohbet ederken itiraf etti! Arkadaşını küfürleşme yüzünden öldürdüğü ortaya çıktı
10.12.2021 11:46

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İstanbul Beyoğlu'nda evinde ölü olarak bulunan 60 yaşındaki İbrahim Yelken’i küfürleşme yüzünden kavga ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret H. (59)’nin öldürdüğü ortaya çıktı. Arkadaşını öldürdükten sonra Pendik’te başka bir arkadaşının evine giden şüpheli Fikret H. burada sohbet sırasında durumu arkadaşına anlattı. Konuyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan Fikret H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde 6 Aralık günü sabah 10:30 sıralarında medyana gelen olay iddialara şöyle yaşandı. Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti.

2 SAAT SONRA İHBAR ETMİŞTİ
Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini ifade eden Osman Yelken'in 112 Acil Çağrı Merkezini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirlendi.

CİNAYET BÜRO DEVREYE GİRDİ
İbrahim Yelken'in cenazesi de olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bu sırada emniyete yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti.



ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SOHBET SIRASINDA SÖYLEDİ
Gelen ihbar üzerine şüpheli İbrahim Yelken isimli şahsı öldürdüğünü bir arkadaşına anlatan Fikret H. gözaltına alındı. İddiaya göre 5 Aralık günü gece saatlerinde İbrahim Yelken'in evine giden Fikret H. bir süre sohbet ettikten sonra aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma küfürlü konuşmaya dönünce Fikret H. arkadaşını bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

"KÜFÜR ETTİ TARTIŞTIK"
Pendik'te bulunan başka bir arkadaşının evine gitti. Alkollü halde sohbet sırasında İbrahim Yelken'i bıçaklayıp öldürdüğünü bıçağı da oralara bir yere attığını anlattı. Gözaltına alınan şüpheli Fikret H'nin ilk ifadesinda "küfür etti tartıştık" dediği öne sürüldü. Polis yaptığı incelemede olayda kullanılan silahı da buldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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