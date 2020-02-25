Çin tuzu zehirliyor! Ölümcül hastalıklara davetiye çıkaran Çin tuzu Meclis'te! MHP'den yasa teklifi! 25.02.2020 13:30

MHP, doyma hissini ortadan kaldıran, kalp hastalıklarından obeziteye kadar birçok hastalığa davetiye çıkaran Çin tuzu için harekete geçti. Meclis’e yasa teklifi veren MHP, “Başta salam, sosis, hamburger, hazır çorbalar, cips, kraker, et suyu tabletleri, köfte harçları, salata sosları olmak üzere pek çok hazır gıdanın üretiminde kullanılmaktadır. MSG, katkılı olduğu yiyecekleri tüketenlerde doyma hissini baskılayarak bireylere daha çok yemek arzusu oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

MHP, hamburger, salam, sosis köfte harçları, cips, kraker, hazır çorba üretiminde kullanılan ve doyma hissini baskılayarak çocuklarda ve yetişkinlerde daha çok yeme arzusu oluşturan 'Çin tuzu'nun yasaklanması için yasa teklifi verdi. MHP'nin teklifine Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) de destekledi. Başkan Vekili Sinan Vargı, "31 yıldır bunun yasaklanması için mücadele ediyorum. MHP'nin teklifiyle umarım artık bu hayal gerçek olur. İnsanlarımızın daha fazla zehirlenmesi önlenir" dedi.

YEME ARZUSU YARATIYOR

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, kamuoyunda bilinen adıyla 'Çin tuzu'nun insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle gıdalarda kullanımının yasaklanması için yasa teklifi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile MHP Konya Milletvekili Esin Kara, monosodyum glutamat'ın (MSG), Meclis'e teklifin gerekçesinde şu noktalara dikkat çekildi: "MSG, glutamik asitin tuzudur. Glutamik asit 20 temel amino asitten biridir ama insan vücudunda üretildiği için dışarıdan alınmasına gerek yoktur. Ancak birçok yiyecekte lezzet verme amacıyla kullanılmaktadır. MSG, gıda katkısı olarak E-621 adıyla bilinmektedir. Başta salam, sosis, hamburger, hazır çorbalar, cips, kraker, et suyu tabletleri, köfte harçları, salata sosları olmak üzere pek çok hazır gıdanın üretiminde kullanılmaktadır. MSG, katkılı olduğu yiyecekleri tüketenlerde doyma hissini baskılayarak bireylere daha çok yemek arzusu oluşturmaktadır."

OBEZİTEDEN PARKİNSON'A

Aynı zamanda fast-food kapsamına giren bu hazır gıdaların normalde de yüksek kalori içerdiği için fazla tüketim ile birlikte obezite başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığı belirtilen teklifte, "Diğer taraftan bunları yiyenlerin sebze-meyve, balık gibi sağlıklı gıdalardan uzaklaşmaları da birçok sağlık problemine neden olmaktadır. 'Çin tuzu'nun fazla miktarda tüketilmesinin birçok hastalığa sebep olduğu, hem hayvan deneylerinde hem de insanlar üzerinde yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. MSG bir çeşit nörotoksindir, yani sinir hücrelerine zarar verir. MSG, doyma hissini yok ettiği için başta obezite olmak üzere beyinde epilepsi, Alzheimer, Parkinson, ALS, öğrenme güçlüğü, baş ağrısı gibi hastalıklara sebep olurken, karaciğerde de yağlanma ve toksik etkilere neden olabilmektedir. Bununla birlikte glikoz tolerans bozukluğu, insülin direnci, leptin direnci, pankreas hasarı, ani kalp krizi, alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir. MSG'den uzak kalmak toplumumuzun ve gelecek nesillerimizin sağlığı için oldukça önem arz etmektedir. Bebek mamalarında kullanımı yasak olmasına rağmen yetişkinlerin yemeklerini tüketmeleri neticesinde MSG'ye maruz kalan bebeklerde alerjik reaksiyonlar ve lezyonlara sebep olabilmektedir" denildi.

BEYİNDE ALIŞKANLIK YAPIYOR

TÜDEF Başkan Vekili ve Gıda-Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, halk sağlığı için 'Çin tuzu'nun yasaklanması gerektiği konusunda 31 yıldır mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu nedenle MHP'nin teklifini bizler de destekliyoruz. Lezzet arttırıcı bir madde olan MSG et, balık, tavuk satan bazı restoranlarda bol miktarda kullanılıyor. İnternetten de sipariş veriliyor. 25 kiloluk çuvalı 540 lira. Tüketici bilmeden bu ürünü tüketiyor. 'Çin tuzu' kimyasal olduğu için beyinde alışkanlık yapıyor, bağımlılık yaratıyor. Yalnızca paketlenmiş gıdalarda değil, piyasada et döner, tavuk döner, balık ızgara, patates kızartması gibi ürünlerde de tuz gibi ekilerek serbestçe kullanılıyor."

DOYMA HİSSİNİ YOK EDİYOR

Paketlenmiş gıdalarda bir kullanım limiti söz konusu iken, et ve balık ürünlerinde limiti olmadığı için tüketicinin bilmeden bol miktarda bu ürünü tükettiğini vurgulayan Sinan Vargı, "Özellikle fast food lokantalarında, birahanelerde patates kızartmalarının üzerinde lezzet arttırıcı olarak kullanılıyor. 'Çin tuzu', acı, tatlı, ekşi ve tuzlu MSG, doyma hissini yok ettiği için başta obezite olmak üzere çok sayıda hastalığa neden oluyor. Bu nedenle toplumumuzun sağlığı için yasaklanmalıdır" dedi.

BAKANLIK DA DESTEK VERECEKTİR

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile birlikte MSG'nin Çin restoranları dışında her yerde neden yasaklanmasını istediklerini şöyle anlattı: "Çin tuzu birçok ülkede yasaklanıyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var. Gıda terörü, birilerinin daha çok para kazanmasını sağlıyor. Biz de Türkiye'de yasaklanması için yasa teklifi verdik. Bu tuzun yasaklanmasına kamuoyuyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın da destek vereceğine ve harekete geçeceğine inanıyoruz."