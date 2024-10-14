SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Çiftlik yangınında yaklaşık 80 tavuk öldü
Haberler Haber Videoları

Çiftlik yangınında yaklaşık 80 tavuk öldü

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 19:43 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 19:43

Edirne 'de çiftlik yangınında, yaklaşık 80 tavuk öldü

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde otluk alanda başlayıp çiftliğe sıçrayan yangında, yaklaşık 80 tavuk öldü. Yangın, akşam saatlerinde Geçkinli köyündeki çiftliğin yakınındaki otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Süloğlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin çiftlik içerisindeki evin çatısıyla, tavukların bulunduğu kümeslere de sıçradığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yaklaşık 80 tavuğun öldüğü yangında, çiftlik içerisindeki bazı yapılar da zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Bodrum'da inşaat yasağına uymayanlara 6 ayda 1,5 milyon lira ceza kesildi; yasak yarın sona eriyor
14.10.2024Pazartesi
Bursa'da aranan şüphelilere operasyon: 141'i firari hükümlü 401 gözaltı
14.10.2024Pazartesi
Depremde hasar gören araçlarla 114 milyon liralık vurgun: 22 tutuklama
14.10.2024Pazartesi
Kızıltepe'de Acı Olay: Çoban Köpeği Kangalın Ölüm Anı Kameraya Yansıdı
14.10.2024Pazartesi
Komşuların döner bıçaklı gürültü kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
14.10.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu kırdı geçirdi: Öyle bir soruda ’0’ çekti ki... 03:03
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı!
14.10.2024Pazartesi
Hizbullah’tan intikam saldırısı 09:34
Hizbullah'tan intikam saldırısı
13.10.2024Pazar
Tel Aviv’de A Haber yayınına çirkin saldırı! 01:04
Tel Aviv'de A Haber'e çirkin saldırı!
14.10.2024Pazartesi
Betül Önderoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti! 02:05
Betül Önderoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti!
14.10.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA