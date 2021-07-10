Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı!

Son dakika haberleri... Çiftlik Bank vurgunuyla bilinen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının ardından abisi Fatih Aydın da Uruguay'da gözaltına alındı.

Çiftlik Bank vurgunuyla bilinen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı.

Aydın, KOM Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

ÖZEL EKİP TESLİM ALACAK

Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılmış olup, şahsı teslim almak üzere (1) ekip, kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.

Fatih Aydın, "Bankacılık Kanununa Aykırılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" gerekçesi ile aranıyordu.

TOSUNCUK TUTUKLANMIŞTI

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank davasının sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirilmiş ve hemen gözaltına alınmıştı. Sorgu işlemlerinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü.