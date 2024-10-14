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Çifte cinayetin ardından silah ticareti anlaşmazlığı çıktı
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Çifte cinayetin ardından silah ticareti anlaşmazlığı çıktı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 00:10

Zonguldak'ta 60 yaşındaki Hayrettin Çorukcu ile 46 yaşındaki yeğeni Yüksel Kürekci'nin ormanlık alanda öldürüldüğü olayın faili köy sakinlerinden Özgür Y. çıktı. Zanlı olayı daha önceden aralarında gerçekleşen silah ticareti anlaşmazlığı dolayısıyla olayı gerçekkleştirdiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Alpaslan Köyü'nde geçen 10 Ekim tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda 60 yaşındaki Hayrettin Çorukcu olay yerinde, 46 yaşındaki yeğeni Yüksel Kürekci ise kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Bin saatlik kamera görüntüleri incelendi, 7 ev, 2 işyeri ve 2 araçta arama yapıldı. Suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 10 adet av tüfeği incelenmek üzere el konuldu.
Sorgulamalar sonucunda, 28 yaşındaki Özgür Y., daha önce gerçekleşen bir tabanca alışverişi yüzünden Yüksel Kürekci ile aralarında husumet olduğunu ve olay günü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü itiraf etti. Özgür Y. ruhsatsız av tüfeğiyle önce Yüksel Kürekci'ye ardından da Hayrettin Çorukcu'ya ateş ettiğini ve olay yerinden kaçarken tartışmaya neden olan ruhsatsız tabanca ile mermileri alıp ormanlık alana gömdüğünü söyledi. Ayrıca, eve döndüğünde üzerindeki kıyafetleri ve kullandığı boş kartuşları sobada yaktığını belirtti.
Şüpheli Özgür Y.'nin yer göstermesiyle ruhsatsız tabanca ve mermiler bulunarak delil olarak el konuldu. Olayda kullanılan av tüfeği de teşhis edilerek ekiplere teslim edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakılırken, Ö.Y. akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Devrek Adliyesi'ne getirildi.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Özgür Y. tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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