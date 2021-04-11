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Çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı

Çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı
11.04.2021 19:26
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alınarak vatandaşa ücretsiz dağıtılması talimatını vermişti. Çiftçiler tarafından sevinçle karşılanan haberin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçti. Çiftçiden alımı yapılan patatesler ihtiyaç sahiplerine ulaştı direkt olarak TIRlardan kamyonetlere aktarılan patatesler ihtiyaç sahibi ailelere ev ev dağıtılmaya başlandı. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, çalışmaya ilişkin açıklama yaptı.


Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alınarak vatandaşa ücretsiz dağıtılması talimatını vermişti. Çiftçiler tarafından sevinçle karşılanan haberin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçti. Çiftçiden alımı yapılan patatesler ihtiyaç sahiplerine ulaştı direkt olarak TIRlardan kamyonetlere aktarılan patatesler ihtiyaç sahibi ailelere ev ev dağıtılmaya başlandı. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, çalışmaya ilişkin açıklama yaptı.
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