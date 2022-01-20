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''Ciddi gerginlik'' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna gerginliğe ilişkin konuştu

''Ciddi gerginlik'' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna gerginliğe ilişkin konuştu
20.01.2022 13:29

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Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Gerginlik devam ediyor, ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde amaç, gerginliğin azaltılması" dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme süreci hakkında ise "İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve neler beklendiği görüşüldü. Biz açıkladık. Hedef tam normalleşme. Ermenistan da bundan çok memnun. Önümüzdeki süreçte, uçuşların başlaması ve özel temsilcilerin atanması dışında hangi adımlar atılabilir onun üzerinde çalışılacak. Özel temsilciler bunu çalışacak. Güven artırıcı adımlar konuşulacak" diye konuştu.

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