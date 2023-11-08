CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturacak isim entrika ve kavgalar sonrası belli oldu. Geride bıraktığımız haafta sonu gerçekleştirilen kurultayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden "tavşan" aday Özgür Özel kazandı.

KILIÇDAROĞLU 13 YIL SONRA KOLTUKTAN KALDI

Özgür Özel ilk turda 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Seçim ikinci tura kalınca Özgür Özel oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.

"DEĞİŞİM" DEDİ AMA AYNI KAFA DEVAM EDECEĞİ ANLAŞILDI

Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen yine benzer politikaları sürdüreceği de anlaşıldı. Öyle ki Özel kürsüye çıkarken HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.

Özgür Özel'in "tavşan" aday olduğu CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın "Eş başkan Ekrem İmamoğlu" ifadeleriyle bir kez daha tescillenirken Özgür Özel, İmamoğlu ile aramızda kardeşlik ilişkisi var dedi.

İMAMOĞLU DEĞİŞİMİ YORUMLADI: İÇİMDE BİR ŞEYLER BUM BUM YANİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün kameralar karşısına geçerek Parti Meclisi seçimlerini ve "değişimi" yorumladı. İmamoğlu, "Çok mutluyum, mutluluğumu tarif edemem, içimde bir şeyler bum bum yani" şeklinde ilginç açıklamalar yaptı.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Değişim tılsımı var. Genç ve kadın kimliği var. Umarım senkronize güzel bir dönemi birlikte yaşatırız. Genel başkanı da tebrik ettim. Kurultayla ilgili bilgi verdi. İl başkanları da biliyor ki önce çarşı pazar gezip selamlaşın, enerji nasıl geri dönüşler bir alalım. Ondan çok mutluyum yani tarif edemem su içimde bir şeyler bum bum yani"

TEPKİ ÇEKTİ

İmamoğlu'nun bu sözleri ciddiyetisz bulunarak tepki çekti.