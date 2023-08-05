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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023, 08:53 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 08:57

CHP'ye çifte kıskaç: İYİ Parti "tok satıcı"yı oynuyor, HDP Ümit Özdağ gibi mutabakat istiyor

Yerel seçimlerde İYİ Parti ve HDP'yi yanına almak isteyen CHP, adeta köşeye sıkışmış durumda. Taraflar, genel seçimdeki hezimetin ardından parti içinde koltuk mücadelesine giren Kılıçdaroğlu'nu, talepleriyle boyun eğdirime çabasında. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağır yenilgiye uğratılan, koltuğu korumak adına da parti içi muhaliflerle boğuşan Kılıçdaroğlu'nun, zayıf görüntüsü İYİ Parti ve HDP'nin iştahını kabartıyor. İYİ Parti kanadı, "Kaç il ve ilçede CHP adayı desteklenecekse, bir o kadar noktada da İYİ Parti adayı desteklenmeli" talebini masaya sürdü. HDP kanadının ise liderler düzeyinde bir ittifak teklifi gelmesi halinde Zafer Partisi gibi yazılı mutabakatı şart koşup bunların tek tek açıklanmasını isteyeceği öne sürüldü.

2019 yılındaki son yerel seçimlerde, İYİ Parti ve HDP'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanabilen CHP, 31 Mart'ta bu şehirleri elinde tutabilmek için yeni bir ittifakı "zorunlu" görüyor.

Bu kapsamda İYİ Parti ile görüşmeleri resmen başlatan CHP'nin, HDP ile de nabız yokladığı belirtiliyor. 2019'a kıyasla daha somut tavizler bekleyen 2 partinin ağır talepleri, CHP Genel Merkezi'ni çıkmaza soktu.

İYİ PARTİ "TOK SATICI" ROLÜNDE
Sabah gazetesinin haberine göre; İki partiden son dönemde sık sık "Her ilde kendi adaylarımızla yarışmaya hazırlanıyoruz" şeklindeki açıklamalar ön plana çıkarken, bunun CHP ile görüşmelerde "el yükseltmeye" yönelik bir mesaj olduğu değerlendiriliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak aracılığıyla seçimlere yönelik pazarlıklara 13 Temmuz'da başlayan iki parti, aradan geçen 3 haftalık süreçte kayda değer bir ilerleme sağlayamadı.

Bunun yanı sıra İYİ Parti kanadının son dönemde Cumhur İttifakı'na göz kırpan açıklamaları CHP Genel Merkezi'nde rahatsızlığa sebep oldu. Ayrıca İYİ Parti'nin ittifak görüşmeleri sırasında "eşit dağılım" ilkesini şart koştuğu da öne sürüldü.

Bu kapsamda 31 Mart yerel seçimlerinde kaç il ve ilçede CHP'li isimler desteklenecekse, bir o kadar noktada da İYİ Partili isimlerin desteklenmesi isteniyor.

HDP'DEN "ZAFER PARTİSİ" TAKTİĞİ
Hem 2019 hem de 14-28 Mayıs seçimlerinde CHP'ye tam destek veren HDP ise bugünlerde çalkantılı bir süreçten geçiyor.

Seçimlerde elde edilen başarısız sonuçların ardından yenilenme sürecine giren HDP'nin, yeni bir ittifak ihtimaline yönelik ağır taleplerle masaya oturacağı bildirildi.

CHP'den lider düzeyinde işbirliği talebi gelmesi halinde partinin yazılı mutabakatı şart koşup bunların kamuoyu önünde tek tek açıklanmasını isteyeceği aktarıldı.

Doğu illerinin tamamında aday çıkarması beklenen HDP'nin, batı bölgeler için ise bu ağır şartların kabul edilmesi halinde ittifaka dahil olabileceği kulislere yansıdı.

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