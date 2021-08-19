CHP'nin yalan makinesi Engin Altay, sonunda çark etti! Meclis'te gitmediğini söyledi yardımları anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, her fırsatta yalan ve iftira kampanyaları düzenleyerek CHP'nin yalan makinesi görevini başarılı bir şekilde yürütüyor. Altay geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketini ardından bölgeye gitmiş ve İBB ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yardımların kabul edilmediğini ileri sürmüştü. Altay'ın sözlerini belediyeler tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları bizzat çürütmüştü. Aynı Engin Altay bu sefer de TBMM'de gitmedi dediği yardımları övünerek anlattı.