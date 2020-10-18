Bulduğu her fırsatta ekonomiyi hedef alarak siyaset yapan vatandaşın açlık sınırında yaşadığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kebapçıda verdiği ziyafet görüntüleri ortaya çıktı. CHP'nin kebap ziyafetinde Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'da yer aldı.
CHP'nin ‘Ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'ndan ziyafet...
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