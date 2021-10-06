CHP’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sona erdi!

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal sona erdi. CHP'li İBB zabıtalarının binanın kilitlerini değiştirdiği, Ali Ercan Akpolat ve bazı partililerin dün gece TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde kaldığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi avukat Ömer Faruk Akbulut, "Varsa mahkeme kararı yada savcılık getirin!" dedi. Öte yandan Türkiye Gençlik Vakfı’nın, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

CHP'nin, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde süren 27 saatlik işgalinin sona erdiği bildirildi. Adalar Kaymakamlığı'nın kararıyla Çevik Kuvvet ekiplerinin, Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve partilileri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nden çıkardığı öğrenildi.







AKBULUT: "ŞUBE İÇİNDEKİ VANDALLAR BOŞALTILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi avukat Ömer Faruk Akbulut, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ndeki vandalların boşaltığını açıkladı.

Akbulut, "Hiçbir mahkeme ve savcılık kararı olmadan faşist bir tavırla vakıf şubesine saldıran ve işgal edenler an itibari ile def edilmiştir. Şube içindeki vandallar boşaltılıp asıl sahipleri olan Türkiye Gençlik Vakfı şubesine iade edilmiştir. Varsa mahkeme kararı yada savcılık getirin!" dedi.

KERTİŞÇİ: "CHP'Lİ İBB VE ADALAR BELEDİYESİ, TÜGVA ADALAR BİNASINA SALDIRI DÜZENLEDİ!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Kertişçi de, "Adalar'da hiçbir şey yapmayan, atların nerede olduğunu açıklayamayan CHP'li İBB ve Adalar Belediyesi, bu milletin gençleri için hizmet eden TÜGVA Adalar binasına saldırı düzenlemiş! Tüm gücümüzle TÜGVA İstanbul'un yanındayız!" ifadelerini kullandı.



ATİLA: "HUKUKSUZLUĞA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila ise, "CHP'nin hukuksuzca işgal etmeye çalıştığı TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğimizin önündeyiz. CHP faşizmini yeneceğiz. Hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz" dedi.







TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ OLARAK "SELAMET" DİLİYORUZ

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, İBB Sözcüsü Murat Ongun ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamalara tepki gösterilerek, "TÜGVA olarak, devam eden mahkeme kararına rağmen zorbalığa maruz kaldık, iftiraya da maruz kalmaya devam ediyoruz. Hukuk haklılığımızdan yanayken, yalan söylemekten çekinmeyen bir zihniyete, Türkiye'nin gençleri olarak "selamet" diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



BİR POLİS KARNINDAN YARALANMIŞTI

Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer, İBB zabıtalarının da desteğiyle dün sabah TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmiş, baskın sırasında bir polis karnından yaralanmıştı.



ZABITALAR KİLİDİ DEĞİŞİTİRDİ

İBB zabıtalarının binanın kilitlerini değiştirdiği, Ali Ercan Akpolat ve bazı partililerin dün gece TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde kaldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, kiracı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni tahliye işleminin hukuksuz olduğu bildirildi. İstanbul Valiliği ve Adalar Kaymakamlığı'nın, bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle İBB'nin tahliye talebini reddettiği öğrenildi.



Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir polisi yaraladı.

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, işgal ettikleri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde poz verdiği öğrenildi.

10 SENE İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018 senesinde 10 sene için kira sözleşmesi imzaladığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA ile kira sözleşmesinin devam ettiği bildirildi.

TÜGVA'DAN İBB ZABITASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Suç duyurusunda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta amirleri ve görevlilerin yağma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediğine dikkat çekildi.



ENES EMİNOĞLU: BİZİ HİÇBİR KİRLİ OYUN VE ZORBALIK DURDURAMAYACAK

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu; "Dün olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin dört bir yanında, hem de Adalar ilçemizde gençlerimizle omuz omuzayız. Bizi hiçbir kirli oyun ve zorbalık durduramayacak, onların tam karşısında bu ülkenin gençliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜGVA: "İBB ZORLA BİNAMIZI GASP ETTİ"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; "İBB, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır" denildi.



TÜGVA'nın açıklaması şöyle:

"Vakfımızca, hizmetlerimizi kamu yararı adına yürütmek amacıyla kullanılan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği binası bugün (5 Ekim 2021) sabah saatlerinde hukuksuz bir tahliye teşebbüsüne uğramıştır. İlgili binanın kullanım hakkı İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018 senesinde 10 sene için imzaladığımız kira sözleşmesi uyarınca vakfımıza aittir. Mevzuattan ve kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimiz eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş, kira ücreti bir kere dahi geciktirilmeden düzenli olarak ödenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel hukuka tabi sözleşmemizi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshettiğini beyan etmiş ve bu haksız feshin tarafımızca kabul edilmemesi akabinde kaymakamlıktan tahliyemizi talep etmiştir. Kira sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin açtığımız tespit davası sürecinin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin bu talebini reddetmiştir. İBB bu kararı tanımayarak, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır.

Zabıta görevlileri sabah saatlerinden itibaren ilçe binamızın içinde, binadan çıkmamız halinde kalan eşyalarımızı da götürmek amacıyla takriben 30-40 kişilik bir ekiple, vardiyalı bir şekilde nöbet tutmaya (saat 23:00 itibariyle) devam etmektedirler.

Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir. Biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak hukukun üstünlüğüne inancımız gereği, şeffaflık prensibi içinde, yasa ve usule uygun şekilde ülkemizin gençleri için çalışmaya devam edeceğiz."

HALK TV OLAYI ÇARPITTI

CHP'nin yayın organı Halk TV, İBB'nin yaptığı hukuksuzluğu görmezden gelerek gelerek olayı manüpilatif bir şekilde servis etti. Yayın organı İBB zabıtasının saldırgan tavrını görmezden gelerek, "Polis TÜGVA'ya kalkan oldu" başlığını attı.

"POLİSE ZABITANIN SALDIRMASI TARİHTE İLK OLABİLİR"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci; polis memurlarının CHP'li İBB ve CHP'li Adalar Belediyesi zabıtalarının gaspetmek için geldiği TÜGVA Adalar İlçe binasının önünde belediye zabıtalarının saldırısına uğradığını belirterek, "Zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması tarihte bir ilk olabilir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Beşinci, şunları söyledi:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak İstanbul Adalar'da İBB'den tamamen hukuka uygun şekilde kiraladığımız ve günü gününe kiramızı ödediğimiz ilçe binamıza bugün CHP'li İBB Başkanı ve CHP'li Adalar Belediye Başkanı'nın emriyle zabıtalar baskın yapmıştır."

"Binamızın içindeki eşyalar gaspedilmeye çalışılmış, bina kilitleri değiştirilmiştir. CHP'li İBB'nin Adalar'da kiraladığımız binanın tahliyesi ile alakalı mahkeme süreci devam ederken ve mahkemenin herhangi bir kararı yokken yapmış olduğu bu eylem tam olarak bir gaspetme eylemidir."

"Bu hukuksuzluğun karşı ilçe binamızdaki gönüllü TÜGVA'lı arkadaşlarımız polisi ve TÜGVA gönüllüsü avukatları aramıştır. Polis memurları CHP'li İBB ve CHP'li Adalar Belediyesi zabıtalarının gaspetmek için geldiği ilçe binamızın önünde belediye zabıtalarının saldırısına uğramıştır."

"Olay tam olarak budur, zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması tarihte bir ilk olabilir. CHP'nin militanı gibi davranan zabıtaların yaptıkları yetmemiş olacak ki; CHP Adalar İlçe Teşkilatı TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yapmıştır, şuan da CHP İlçe Teşkilatı ve zabıta binanın içerisinde gaspçı gibi durmaktadırlar. Memleket sevdalısı TÜGVA'lı gençlere mi saldıracaklardır? Yoksa ilçe binamızı işgal mi edeceklerdir?"

"CHP'lilerin toplanma çağrısı üzerine bir tane TÜGVA'lı gencimizin burnunun kanamasının sorumlusu CHP'li İBB Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı, Adalar Belediye Başkanı ve CHP İlçe Başkanıdır. Ayrıca bize karşı yapılacak her türlü çapulculuğa ve vandallığa karşı kendimizi de ilçe binamızı da savunmaya devam ettik, edeceğiz. Gençlerin duruşu ve hukuk, CHP'nin faşizmini yenecektir."

AKPOLAT İŞGAL POZU VERDİ

Skandala imza atanlar arasında yer alan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat skandalı savunmayı sürdürerek TÜGVA önünde poz verdi.

Twitter üzerinden fotoğraf paylaşan Akpolat, "Adalıların hakkını savunmak için bu mücadelemize devam edeceğiz ve siz Adalıları da yanımızda görmekten mutluluk duyarız." şeklinde işgal pozu verdi.