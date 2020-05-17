CHP'nin imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. 19 Mayıs töreni bahane eden Mansur Yavaş'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği Volkan Gültekin, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önünde drift yaptırdı. 19 Mayıs töreni çalışmasının boş alanda yapılması yerinde Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'nin önünün seçilmesi, Mansur Yavaş'ı hedef yaptı. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Mansur Yavaşa ve Gültekin'e tepki yağdırdı.
CHP'nin skandalları bitmiyor! Mansur Yavaş'ın adamları Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önünde drift yaptı
17.05.2020 22:56
- CHP'nin skandalları bitmiyor! Mansur Yavaş'ın adamları Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önünde drift yaptı
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