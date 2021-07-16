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CHP'nin provokatör gazetecisi Can Ataklı'dan skandal sözler: 15 Temmuz darbe değil, FETÖ de terör örgütü değil!

CHP'nin provokatör gazetecisi Can Ataklı'dan skandal sözler: 15 Temmuz darbe değil, FETÖ de terör örgütü değil!
16.07.2021 06:05
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Son dakika haberi... CHP'nin maaşlı provokatör gazetecilerinden Can Ataklı yine kendisiyle çelişerek komik duruma düştü. Ataklı, 2017 yılında yazdığı bir yazıda 'Kimse darbeyi FETÖ'cüler yapmadı diyemez' derken bu sene yaptığı bir canlı yayında ise '15 Temmuz darbe değil, FETÖ de terör örgütü değil' dedi. Skandal sözleri ise tepki çekti.


CHP'nin maaşlı provokatör gazetecilerinden Can Ataklı yine kendisiyle çelişerek komik duruma düştü. Ataklı, 2017 yılında yazdığı bir yazıda 'Kimse darbeyi FETÖ'cüler yapmadı diyemez' derken bu sene yaptığı bir canlı yayında ise '15 Temmuz darbe değil, FETÖ de terör örgütü değil' dedi. Skandal sözleri ise tepki çekti.

''FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL''


15 Temmuz'un darbe olmadığını savunan Can Ataklı, "FETÖ diye bir şey yok. Onu bilin bir kere! FETÖ, METÖ yok. Ya terör örgütü falan değil. Kendimizi kandırmayalım" dedi.

4 SENE EVVEL FETÖ'CÜLER DARBECİYDİ!
Can Ataklı'nın 4 sene önce Sözcü Gazetesi için kaleme aldığı köşe yazısına bakıldığında kendisiyle çeliştiği görülüyor. Ataklı, 15 Temmuz hain darbe girişimi için kaleme aldığı köşe yazısında ''Kimse darbeyi FETÖ'cüler yapmadı diyemez'' ifadelerini kullanmıştı.

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