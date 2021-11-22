CHP'nin PKK-HDP çelişkisi! İşlerine gelmediği için 'HDP-PKK ilişkisini bilmiyorum' dediler

Millet İttifakı'nda HDP ile kurdukları ittifakı son günlerde artık saklamayan CHP, HDP'nin PKK ile olan ilişkisini de görmezden geliyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün katıldığı bir programda HDP-PKK ilişkisi için "İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Arşivden ise Altay'ı yalanlayan sözler çıktı. CHP'nin bir başka grup başkanvekili Özgür Özel ise geçmişte "Dağlardan talimat alan Demirtaş'ın CHP üzerinden manşet olma çabası ortadadır" demişti. İşte Engin Altay'ın HDP ve PKK'yı aklama çabası ile Özgür Özel'in geçmişteki sözleri...