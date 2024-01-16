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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 16:17 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 16:54

CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Meclis'te skandal! TSK'nın operasyonlarından rahatsız olup Kürdistan dedi!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlığa oturan Özgür Özel de PKK'nın partisinin peşinden ayrılamadı. Yerel seçimler için PKK partisi DEM'in kapısına kadar giden, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel'in iş birlikçileri, 9 şehidimizin ardından intikam için TSK'nın sınır dışı operasyonlarından rahatsız oldu. Özgür Özel'e 'eş başkan diyesim geldi' ifadelerini kullanan DEM Parti EŞ Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında yine siviller vuruluyor yalanına sarıldı. Yerel seçimler için de konuşan Hatimoğulları'nın Gazi Meclis'teki "Kürdistan" sözleri büyük tepki çekti.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Kilit bölgesinde kalleş PKK'lı teröristlerin saldırısında 9 kahraman askerimiz şehit düştü.

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SURİYE VE IRAK'IN KUZEYİNDE PKK HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ
Sınırın ötesinde yuvalanan teröristlerin bu saldırısından sonra Türkiye yasa boğulurken hemen misli ile karşılık verildi.

Düzenlenen operasyonlarda son verilere göre 50'den fazla hedef yok edildi, 77 terörist de öldürüldü.

DEM PARTİ RAHATSIZ OLDU
Mehmetçik terör hedeflerini vurdukça ses, PKK'nın siyasi temsilcisi DEM Parti'den geldi.

DEM Parti Grup Toplantısı, bugün TBMM'de gerçekleştirildi.

'SİVİLLER VURULUYOR' YALANINA SIĞINDILAR
Burada açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, operasyonlar sürerken bir kez daha 'siviller vuruluyor' yalanını ortaya attı.

"SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI DERHAL DURDURUN"
Şehitlerin intikamı adına sürdürülen operasyondan rahatsızlığı dile getiren Tülay Hatimoğulları konuşmasında, operasyonların durdurulmasını talep etti.

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"ELEKTRİK SANTRALLERİ, GIDA SİLOLARI, HASTANELER VURULUYOR"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, açıklamasında şunları söyledi:

Bakın yine asker ölümlerinin hemen akabinde Rojava bombalanmaya başladı. Siviller katlediliyor. Elektrik santralleri, gıda siloları, hastaneler vuruluyor. Sivillerin yaşam alanları vuruluyor. Bu kürsünün dili olsa da konuşsa. Biz her seferinde bunları dile getirdik. Sivillerden intikam almak hangi ahlaka sığar? Bizim yolumuz çözüm üretmenin ve 40 yıllık çatışmayı bitirmenin yoludur.

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GAZİ MECLİS'TE KÜRDİSTAN SÖZLERİ!
Öte yandan CHP'nin seçim ortağı DEM'in Eş Başkanı Hatimoğulları, Gazi Meclis'te yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA CHP VE DEM'E TEPKİ YAĞDI!
Hatimoğullarının bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor. Kürdistan kim?

CHP başkanı Özgür Özel'in "İlişkilerimizi şeffaflıkla yürüteceğiz." dediği Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde kürdistan'da devam ediyor." Hayali kürdistan olanlara… hazineden seçim yardımı yapılmasın…

Kürdistan mı dedi o ? Chp liler ses verin.. Kırmızı halı serdiğiniz ortağınız Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları ne diyor?

Hayali kürdistan olanın sonu kabristan olur diye kimse sana söylemedi mi Tülay Hatimoğulları ? Kürdistan neresiymiş savın savcılarımız bunu soracaklardır elbette.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları devletimize katil diyor iftira atıyor. @TC_icisleri Destek olalım bu kadın acil yargılansın

CHP'nin ortağı, Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da ve Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor." diyor. Pardon da Kürdistan neresi? Bu cümle bile başlı başına "Bölücülük" değil mi?

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