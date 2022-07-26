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CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti'den tepki! Mahir Ünal: Katılmayacağız

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti'den tepki! Mahir Ünal: Katılmayacağız
26.07.2022 17:06

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı. AK Parti'den olağanüstü toplantı çağrısına olumsuz yanıt geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplanma çağrısına, "Pazartesi günü olağanüstü toplanma çağrısına katılmayacağız" şeklinde yanıt verdi.

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