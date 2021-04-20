RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'nin medya organı Sözcü’nün hedef gösterdiği Somalililerin dükkanına saldırdılar

CHP'nin medya organı Sözcü’nün hedef gösterdiği Somalililerin dükkanına saldırdılar
20.04.2021 00:14
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CHP'nin medya organı Sözcü, ülkesindeki iç savaştan ve yoksulluktan kaçmış Somalileri hedef göstermesinden birkaç gün sonra bir grup saldırgan Ankara’da Somalilerin işyerlerine saldırdı.


CHP'nin medya organı , "Somali'den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara'nın göbeği olan Kızılay'daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler" başlıklı haberinden 5 gün sonra bir grup saldırgan 'da lerin işyerlerine saldırdı.

'da gerçekleşen olayda ırkçı saldırganlar sopa ve taş ile saldırmaya başladı. Somalilerin lokantasının camlarını kırmaya çalıştı. Bir Somali'nin de omzunu taşla ezdi!

Sosyal medya üzerinden yı aktaran bir vatandaş, insanları sürekli kışkırtmaya çalışan muhalif gazetecilerden ve siyasetçilerden hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Sözcü gazetesi ölümden ve yoksulluktan

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