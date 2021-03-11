CHP'nin ikiyüzlülüğü yine ortaya çıktı! CHP'li Muharrem Erkek'ten ağaç katliamı

Çanakkale’de Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı bölgesinde maden arama çalışması yapılırken, 'Kaz Dağları’nda ağaç katliamı yapılıyor' yaygarası koparan CHP'nin ikiyüzlülüğü yine ortaya çıktı. 'Kaz Dağları' provokasyonunun yaşandığı süreçte şova soyunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in içerisinde 350-400 adet ve 10-15 yaşlarında ki çam fıstığı ağacı bulunan araziye 'Ekoturizm' adı altında İmar İzni alabilmek için Çanakkale Özel İdaresi İl Genel Meclisine başvuruda bulunduğu öğrenildi.