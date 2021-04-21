CHP’nin dünden bugüne oyunları! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber’de yorumladı

CHP'nin başını çektiği kronik muhalefetin haftalardır köpürttüğü "kayıp 128 milyar dolar" iftirası sürüyor. Meseleye farklı bir noktadan dikkat çeken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran aynı yalanların 61 yıldır tekrar edildiğini ortaya koydu. Kıran,1960 darbesinden bugüne ekonomi üzerinden söylenen yalanları anlattı.

CHP'nin başını çektiği kronik muhalefetin haftalardır köpürttüğü "kayıp 128 milyar dolar" iftirası sürüyor.

Meseleye farklı bir noktadan dikkat çeken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran aynı yalanların 61 yıldır tekrar edildiğini ortaya koydu.

Kenan Kıran, 27 Mayıs 1960 darbesinden bugüne ekonomi üzerinden söylenen yalanları anlattı.

İşte o yalanlar:



YALAN 1- ADNAN MENDERES VE CELAL BAYAR BERABERİNDE 12 UÇAK DOLUSU ALTIN MÜCEVHERAT VE PARAYI KAÇIRMAKTA İKEN YAKALANDI

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasiye darbe vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "DP'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu.

Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar; beraberlerinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandığı iddia edildi.

'Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliği' başlıklı bildiride şöyle denildi:



"Bütün hükümet erkânı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memleketlere kaçarken yakalanmışlardır.



Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar.



Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Cumhurbaşkanı Celal Bayar askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir.



Eskişehir'de matbaası olan herkes bu havadisi basıp yayınlamalıdır.



Dikkat!.. Dikkat!.. Dikkat!...





Vatanseverliğinize hitap ediyoruz.



Demokrat Parti ilçe ve bucak başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmelerini ve askeri kuvvetler gelinceye kadar salınmamalarını rica ederim."





YALAN 2- "CELAL BAYAR'IN İŞ BANKASINDA 103 MİLYON LİRASI VAR"

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi; "Devrik Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın İş Bankasında 103 milyon lirası var" iddiasında bulundu.

Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy; "27 Mayıs'ta DP ve mensupları hakkında ileri sürülen düzmeceler teker teker sırayla gerçek olarak karşımıza çıktı, yaşadık. Suiistimal iddiaları, Atatürk'ü inkâr, Anayasa ihlâli... Babamın bankada 103 milyon lirası olduğunu iddia etmişlerdi, hesabından 16 lira çıktı. Köşkte ailesinin iaşesini bile kendi maaşından karşılardı" ifadelerini kullandı.



YALAN 3- TURGUT ÖZAL, UÇAKLARI YURT DIŞINA PARA KAÇIRMAK İÇİN ALDIRDI

Dönemin Başbakanı Turgut Özal döneminde iki tane özel uçak alındı. Muhalefet; Turgut Özal'ın, uçakları yurt dışına para kaçırmak için aldırdığı iddia etti.

Turgut Özal iki uçakla yüzlerce iş adamını yurt dışı seyahatlere götürdü. Türkiye'nin ihracat patlaması yaşadı



YALAN 4- "RP'NİN TRİLYONLARI NEREDE?" YALANI



Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın, Bosna'ya toplanan yardım paralarını İnsani Yardım Vakfı IHH ve Milli Gençlik Vakfı üzerinden el koyduğu iddia edildi, "RP'nin trilyonları nerede?" şeklinde haberler ve köşe yazıları yazıldı.



Sivil toplum örgütlerinin Bosna'ya yardım götürdüğü belgelendi. Bosna ordusunun savunma ihtiyacını karşılamak için para yardımı yapan Necmettin Erbakan, daha sonra Saraybosna'daki yağ fabrikasını roket ve silah atölyeleri olarak dönüştürülmesini sağladı. Bosna savaşının seyri değişti.



YALAN 5- "TAYYİP BEY'İN 1 MİLYAR DOLARI VARMIŞ" YALANI

İşadamı Rahmi Koç, ''Tayyip Bey'de çok para olduğunu öğrendik, 1 milyar dolar biriktirmişler, nasıl biriktirdilerse'' iddiasında bulundu.

YALAN 6- 100 MİLYAR EURO'LUK OPERASYON-

FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde AK Parti Hükümeti hedef alındı ve 100 milyar Euroluk yolsuzluk yaptığı iddia edildi.

Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı FOX TV Eski Planlama Müdürü Ercan Gün, "100 milyar Euro'luk operasyon olduğunu iddia etti. Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı



YALAN 7- 128 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Nisan 2021: Merkez Bankası rezervler üzerinden hedef alındı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki algı operasyonuna girişti.