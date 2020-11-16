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CHP'nin "çarşaf" hazımsızlığı: Önce paylaştı sonra sildi!

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16.11.2020 06:25
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CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin çarşaflı bir kadınla çektirdiği fotoğraf parti içinde krize neden oldu. Çok sayıda eleştiri mesajı alan Hançerli gelen tepkiler üzerine çarşaflı kadın ile olan fotoğrafı kaldırarak aynı paylaşım notuyla farklı fotoğraflar paylaştı.


CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile Canan Kaftancıoğlu geçtiğimiz günlerde sokakta vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sonrasında yapılan etkinliğin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ÇARŞAFLI KADINA TAHAMMÜL EDEMEDİLER

Hançerli'nin çarşaflı bir kadın ile olan fotoğrafının paylaşımı yapılan fotoğrafların arasında yer alması CHP'lilerin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyadan çok sayıda eleştiri alan Hançerli gelen tepkiler üzerine çarşaflı kadın ile olan fotoğrafını kaldırdı.

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