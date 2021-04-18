CHP’nin "128 milyar dolar" yalanını böyle çürüttü

A Haber'deki canlı yayına katılan Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Dilek Güngör, CHP'nin ortaya attığı '128 milyar dolar' iftirasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Merkez Bankası'nın mevcut rezervinin 89.3 milyar dolar olduğunu vurgulayan Güngör, 128 milyar hikayesinin ekonomistler arasında yapılan tartışmadan çıktığını vurguladı.

A Haber'de yayınlanan Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Dilek Güngör, CHP'nin başlattığı ve muhalefetin de destek verdiği "128 milyar dolar nerede?" iftirasını değerlendirdi.

"HESAPLAMA DA RAKAM DA DOĞRU DEĞİL"

128 milyar doları bir ekonomistin ortaya attığını aktaran Güngör, "Hesaplama da rakam da doğru değil. Tabloda göstereceğim rakamlar geçen haftanın rakamları. Merkez Bankası her hafta açıklıyor bu rakamları. Merkez Bankası'nın rezervi 89.3 milyar dolar. Bunun 49.4 milyar doları döviz olarak tutuluyor. 39,9 milyar doları da altın olarak tutuluyor" dedi.

"ALTIN REZERVLERİNİN ARTIRILMASINA ÇALIŞILDI"

Daha önceki dönemlerde altının düşük miktarda olduğunu aktaran Güngör, "Döviz daha yüksek oluyordu. Özellikle 2017'den sonra bence doğru bir politikayla altın rezervlerinin artırılmasına çalışıldı" ifadesine yer verdi.

"BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE BU MİKTAR DAHA DA ARTTI"

Altın alımının önemli bir politika olduğunu vurgulayan Güngör, "Çünkü, 2018'de ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mı gibi tartışmalar vardı. Böyle olası bir senaryoda dövizinizi bütün sistemler kapatılınca kullanamazsınız. Altın olarak rezervlerin tutulması doğru bir karardı. Özellikle Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı dönemde bu miktar daha da arttı. Eskiden yüzde 20 olan ortalama neredeyse eşit bir miktara geldi" şeklinde konuştu.

"FETÖ'CÜLER BU İŞİN ARKA PLANINDA YER ALIYOR"

Açıklamalarına devam eden Güngör, "FETÖ'cüler bu işin arka planında yer alıyor. Bu 128 milyar dolar hikayesi çıkarılırken ekonomistler arasında yapılan bir tartışmaydı. Bir ekonomistin bir hesabı, ki doğru bir hesap değildir. Bunlar brüt rezerv. Onlar diyor ki 'Net rezervlerden SWAP anlaşmaları var' Berat Albayrak'ın bakan olduğu dönemde SWAP anlaşmaları yapıldı biz londra'da para takasını yaparken, Türkiye'de de merkez bankası içerisinde bunu yapmaya başladı bankalar. Diyorlar ki, 'Katar'la yapılan SWAP anlaşması var 15 milyar dolar, bankalarla yapılan SWAP anlaşmaları var. Bunlar çıkarıldığı zaman eksi rezerve düşüyor. 128 milyar dolar hikayesi buradan çıkıyor" dedi.

"ŞAHAP KAVCIOĞLU HİKAYEYİ GÜZELCE ÖZETLEDİ"

Kavcıoğlu'nun açıklamalarına değinen Güngör, "Geçen gün Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu hikayeyi güzelce özetledi. 2019 ile 2020 normal bir dönem değildi. 2018'de kur krizi oldu 3 defa kur operasyonu yedik. Dolayısıyla dövizle ilgili yükseliş vardı. Pandemi geldi, 2019'un sonunda makro ekonomik veriler iyi gidiyordu. Şubat aylarında finansal isktikrar sağlanmıştı. Verilerin iyi gittiği dönemde pandemi geldi" ifadelerine yer verdi.

"35 MİLYAR TURİZM GELİRİ, 12 MİLYAR DOLARA İNDİ"

Dünya ekonomisi üzerindeki pandemiye de değinen Güngör, "1 sene öncesine dönün, 2019'da 35 milyar dolar turizm geliri vardı. Pandemiyle birlikte bu rakam 12 milyar dolara indi. Kapanmadan dolayı ihracat yapamaz hale geldik. Cari açık verdik. Bütün dünyada küresel olarak baktığımızda 3'te 1 oranında azalma oldu. Bizim oradan aldığımız pay da azaldı" şeklinde konuştu.

GÜNGÖR, RESMİ VERİLERLE ANLATTI

Güngör açıklamalarının devamında, "Cari açığımız 30 milyar dolar. Yabancı sermaye çıkışı 31 milyar dolar. Reel sektörün yabancı para pozisyonunu azaltması 50 milyar dolar oldu. Bu rakamlar Merkez Bankası'nın sitesinde var herkes ulaşabilir. Sonuç olarak döviz sıkıntısı ve cari açıktaki sıkıntı nedeniyle rezerv kullanıldı" ifadelerine yer verdi.

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