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CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi

CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi
26.03.2021 23:03
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in, 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından açılan davada yargılanmasına devam edildi. Sanık Yiğit, duruşmada CHP'lilerin özür dilemesi teklifini kabul etmedi. Açıklama yapan Yahya Kemal Yiğit, "Ben bu vatana bir evlat verdim. Binlerce evlat vermeye hazırım. Bundan da şeref duyuyorum. Onlardan özür dilemektense samimi olarak söylüyorum, gider o teröristin kurşununa hedef olurum; ama onlardan yine özür dilemem." dedi.


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