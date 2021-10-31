CHP’li Yılmaz Ateş’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na teskere tepkisi

CHP, Suriye ve Irak tezkeresine PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte 'Hayır' oyu verdi. CHP'ye tepkiler yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir skandala daha imza atarak Suriye tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na bir tepki de CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten geldi. Ateş, "Hayır oyu CHP’nin tarihi misyonuyla çelişiyor. Bu CHP’nin tavrı değil, Yeni-CHP’nin tavrı. Eğer ‘Evet’ demek Cumhuriyet’e ihanetse, Kılıçdaroğlu daha önceki aynı tezkerelere ‘Evet’ diyerek Cumhuriyet’e ihanet mi etti?" ifadelerini kullandı.