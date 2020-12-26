CHP’li Turan Aydoğan skandal 'Selahattin Demirtaş' tehdidi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tansiyon yine yükseldi. AİHM’in terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği tahliye kararı konusunda, "Hadi uygulamayın da bakın başınıza neler geliyor." diye tehditler savuran CHP’li İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'a AK Parti ve MHP’den sert tepki geldi.

CHP'li Turan Aydoğan tehditler savurdu. AK Parti ve MHP'liler tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon bir kez daha yükseldi.

Genel Kurul'da kitle imha silahları ile ilgili kanun teklifi görüşülüyordu. CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan, AİHM'in "Demirtaş tahliye edilsin" kararı üzerinden hükümeti adeta tehdit etti.

Aydoğan'ın skandal sözleri Genel Kurul'da tansiyonu bir anda yükseltti. AK Parti ve MHP'den tepki geldi CHP'li Aydoğan'ın provokatif üslubuna Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de tepki gösterdi. Aydoğan süresi bitmesine rağmen yerine geçmeyince Meclis Başkan Vekili Bilgiç uyarısını yineledi.