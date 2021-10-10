Haberler Haber Videoları CHP'li Tuncay Özkan'ın "vatandaş yerden kumanyaları topluyor" yalanı görüntülerle ortaya çıktı! İşte o video

CHP'li Tuncay Özkan'ın "vatandaş yerden kumanyaları topluyor" yalanı görüntülerle ortaya çıktı! İşte o video

CHP'li Tuncay Özkan'ın "vatandaş yerden kumanyaları topluyor" yalanı görüntülerle ortaya çıktı! İşte o video
10.10.2021 20:46
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CHP'li isimler 'ekonomi kötü' algısını körüklemek için yalan ve algı içerikli paylaşımlarını sürdürüyor. Son olarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından "vatandaşlar polislerden artan kumanyaları topluyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü, Özkan'ı yalanlayan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Adana'nın Ceyhan ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış programında, alana gelen vatandaşların üzerlerinde bulunan yiyecek ve içeceklerin tören alanına alınmadığı ve vatandaşların tören sonrası içeri alınmayan yiyecek ve içeceklerini çıkışta geri aldığı görüldü.

Haber Videoları
CHP'li isimler 'ekonomi kötü' algısını körüklemek için yalan ve algı içerikli paylaşımlarını sürdürüyor. Son olarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından "vatandaşlar polislerden artan kumanyaları topluyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü, Özkan'ı yalanlayan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Adana'nın Ceyhan ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış programında, alana gelen vatandaşların üzerlerinde bulunan yiyecek ve içeceklerin tören alanına alınmadığı ve vatandaşların tören sonrası içeri alınmayan yiyecek ve içeceklerini çıkışta geri aldığı görüldü.
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