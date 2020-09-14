CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağdı! İzmirlinin metro çilesi bitmiyor...

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi yine hizmette sınıfta kaldı. İzmir Metrosu'nun Fahrettin Altay istikametine giden trenindeki meydana gelen arızalar vatandaşı çileden çıkardı. İzmirliler sosyal medyada Soyer'e tepki gösterdi.
CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi yine hizmette sınıfta kaldı. İzmir Metrosu'nun Fahrettin Altay istikametine giden trenindeki meydana gelen arızalar vatandaşı çileden çıkardı. İzmirliler sosyal medyada Soyer'e tepki gösterdi.