CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'Fis' videosu yeniden gündem oldu!

Türkiye 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği ikiyüzlü siyasete şahitlik ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.

Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek iradesini sandığa yansıtacak.

SEÇİM ÖNCESİ HDPKK İLE İŞ TUTAN KILIÇDAROĞLU SEÇİM SORASI MİLLİYETÇİ POZLAR KESTİ

Ancak seçim sonuçları CHP'nin ikiyüzlü siyasetini bir kez daha ortaya koydu.

İlk tur öncesi terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı ağır yenilginin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği video ile milliyetçi seçmenden oy alabilmek için çırpındı.

SEZGİN TANRIKULU'NUN ÇEKTİĞİ VİDEO YENİDEN GÜNDEM OLDU

CHP'nin milliyetçi tabanı yönük bu hamlesi eleştirilirken seçimler öncesi Sezgin Tanrıkulu'nun çektiği video yeniden akıllara geldi.

PKK'NIN KURULDUĞU KÖYDEN PROPAGANDA YAPMIŞTI

Öyle ki Tanrıkulu seçimler öncesi, terör örgütü PKK'nın kurulduğu ve örgüt için büyük önem taşıyan Diyarbakır'ın Fis Köyü'ne giderek "15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.

Tanrıkulu, "Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar" ifadelerini kullanmıştı. Tanrıkulu'nun bu hareketi büyük tepki çekmişti.

İKİYÜZLÜ SİYASET

CHP'nin seçimler öncesi PKK'nın kurulduğu köyden "Bahar gelecek" mesajı vermesi ancak seçimlerde yaşanan yenilgi sonrası milliyetçi role bürünmesi ikiyüzlü siyaset olarak yorumlanırken vatandaşların da tepkisini çekti.