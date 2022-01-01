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CHP'li Sezgin Tanrıkulu terörden tutuklu dostlarını ziyaret etti

CHP'li Sezgin Tanrıkulu terörden tutuklu dostlarını ziyaret etti
01.01.2022 22:00

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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran SİHA'lardan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren CHP'li Sezgin Tanrıkulu yeni yılın ilk gününde 'dost'larına koştu. Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolleri sebebiyle tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

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